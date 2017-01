Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch "Wir sind Gefangene des digitalen Hamsterrades" Merken "Das Digitale hat längst das Soziale verdrängt." Sätze wie diese machen Gerald Lembke, Professor für digitale Medien und Medienmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, zu einem überaus gefragten Interviewpartner. Als noch alle über das Internet lachten, war er schon ein "nerd", ein Computer-Freak. Als dann alle begannen, das Internet anzuhimmeln, war er schon wieder kritisch. Zuletzt wendete sich seine heftige Kritik gegen die Digitalisierung der bundesdeutschen Volksschulen: "Digital, sagt er, ist gut. Aber nicht im frühen Kindesalter! Denn kleine Kinder können nur im sozialen Kontext lernen." Im Gespräch mit Renata Schmidtkunz plädiert Lembke für einen gesunden Umgang mit Smartphone & Co und zeigt, wo das Digitale Soziales und Politik unter Druck bringt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: Gerald Lembke (Digital-Pionier)