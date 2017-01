hr2 21:30 bis 22:30 Sonstiges Neue Musik "Zeitgenössisch werden" - Ausbildungswege Neue Musik (1): "akademisch, immatrikuliert" - Institute für Neue Musik Merken Wäre die zeitgenössische Musik an den Hochschulen eine Selbstverständlichkeit, wäre wohl niemand auf den Gedanken gekommen, ihr spezielle Institute zu widmen. Ihr gemeinsames Ziel: junge Interpreten für die Musiksprache der Gegenwart zu gewinnen und die Ausbildung der Komponisten zu verbessern. Ein Besuch bei den Einrichtungen in Berlin, Bremen, Dresden und Frankfurt zeigt allerdings große Unterschiede. Ohnehin sind die Erwartungen der potentiellen Nutzer an die Institute vielfältig. Komponisten suchen Ensembles und Interpreten, die mit den aktuellen Spieltechniken vertraut sind. Manche Interpreten verlangt es nach Spezialkursen, andere hingegen müssen zur Neuen Musik mitunter erst überredet werden, damit ihnen die Partituren von Lachenmann, Grisey oder Xenakis auf den Orchesterpulten später nicht wie eine Sammlung von Hieroglyphen erscheinen. In Google-Kalender eintragen