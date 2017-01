NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen Im Januar 1967: Die "Kommune 1" entsteht in Berlin Merken Fast 100 Jahre nach dem Untergang der Pariser Kommune will eine Handvoll junger Frauen und Männer es noch einmal wissen. Sie gründen die "Kommune 1". Und so kommt, was kommen musste: Über dem Besuch eines amerikanischen Vizepräsidenten liegt die Drohung eines Pudding-Attentats. Der legendäre 2. Juni 1967 verändert die Republik. Der Kommunarde Fritz Teufel wird verhaftet. Rudi Dutschke überlebt die Schüsse eines aufgehetzten Angreifers. In Vietnam brennen Dörfer, in Europa Warenhäuser. Zeitungsleser sind entsetzt - und neugierig: "Gruppensex in der Kommune". Im Himmel über Berlin kreisen die Polizeihubschrauber, auf den Matratzen die Joints. Nach zwei Jahren ist alles vorbei. Bis zum Schluss sorgt eine schräge Kapelle für die passende Musik - "Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band". In Google-Kalender eintragen