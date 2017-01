VOX 20:15 bis 23:35 Fantasyfilm Avatar - Aufbruch nach Pandora USA 2009 2017-01-12 23:55 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Blaues Wunderwerk: Im 22. Jahrhundert will ein US-Konzern seltene Rohstoffe auf dem Mond Pandora gewinnen, da die Energievorräte auf der Erde fast erschöpft sind. Der gelähmte Ex-Marine Jake soll als Avatar den Lichtjahre entfernten Planeten erkunden, die Ureinwohner kontaktieren und deren Schwachstellen suchen. Als Jake die Schönheit des Planeten und seine friedlichen Bewohner kennen lernt, gerät er in einen Gewissenskonflikt. - Episches, dreifach mit dem Oscar ausgezeichnetes Abenteuer zwischen SciFi und Fantasy von James Cameron. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Worthington (Jake Sully) Zoe Saldana (Neytiri) Sigourney Weaver (Dr. Grace Augustine) Stephen Lang (Colonel Miles Quaritch) Michelle Rodriguez (Trudy Chacon) Giovanni Ribisi (Parker Selfridge) Joel David Moore (Norm Spellman) Originaltitel: Avatar Regie: James Cameron Drehbuch: James Cameron Kamera: Mauro Fiore Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12