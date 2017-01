puls 4 22:40 bis 00:25 Horrorfilm Resident Evil: Afterlife D, F, USA 2010 2017-01-13 02:00 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Willkommen in der Apokalypse: Die Umbrella Corporation hat fast die gesamte Erdbevölkerung mit einem Virus infiziert, das die Menschen in mordende Untote verwandelt. Alice, die noch nicht infiziert ist, macht sich auf die Suche nach weiteren Überlebenden, um mit ihnen gemeinsam die Umbrella Corporation endgültig zu vernichten. Doch wo Alice und ihre Begleiter voller Hoffnung auf Überlebende auch hinkommen, überall sind schon Infizierte unterwegs. Schon bald befinden sie sich in einer scheinbar ausweglosen Situation. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Milla Jovovich (Alice) Ali Larter (Claire Redfield) Wentworth Miller (Chris Redfield) Kim Coates (Bennett) Shawn Roberts (Albert Wesker) Sergio Peris-Mencheta (Angel Ortiz) Spencer Locke (K-Mart) Originaltitel: Resident Evil: Afterlife Regie: Paul W.S. Anderson Drehbuch: Paul W.S. Anderson Kamera: Glen MacPherson Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 16