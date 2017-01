puls 4 20:15 bis 22:40 Actionfilm Battleship USA 2012 2017-01-14 15:55 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sein großes Potenzial hat Navy-Lieutenant Hopper bisher durch Verantwortungslosigkeit verschenkt. Doch als bei einem internationalen Flottenmanöver ein Spähtrupp außerirdischer Invasoren in flugfähigen Kampfschiffen auftaucht und seine Zerstörungskraft demonstriert, liegt es an Hopper und einem japanischen Kommandanten, die technisch überlegenen Aliens zurückzuschlagen und die Kommunikation mit ihrem Heimatplaneten zu unterbinden. Denn ein Signal dorthin brächte den Invasoren Verstärkung und den Menschen den Untergang. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Taylor Kitsch (Alex Hopper) Liam Neeson (Admiral Shane) Alexander Skarsgård (Stone Hopper) Rihanna (Petty Officer Raikes) Brooklyn Decker (Samantha Shane) Tadanobu Asano (Yugi Nagata) Hamish Linklater (Cal Zapata) Originaltitel: Battleship Regie: Peter Berg Drehbuch: Jon Hoeber, Erich Hoeber Kamera: Tobias Schliessler Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12