ORF 1 20:15 bis 21:45 Krimi Der Tote am Teich A 2015 2017-01-12 02:05 Stereo Untertitel 16:9 Mühlviertel, Oberösterreich. Auf dem zugefrorenen Gemeindeteich liegt die übel zugerichtete Leiche eines Urlaubers. Der Mann wurde mit einem Eisstock erschlagen. Der zurückgezogen lebende, ehemalige Polizist Sepp Ahorner ist als erster vor Ort. Sepp, der im Dorf als "eigen" gilt, lebt seit seinem Burn-Out bei seiner Mutter und interessiert sich nur mehr für Wildtiere. Die Linzer Kriminalbeamtin Grete Öller und ihre Assistentin Lisa Nemeth können mit dem aussortierten Kollegen und seinen merkwürdigen Methoden wenig anfangen. Der Fall scheint als Eifersuchtsmord zunächst ohnehin klar bis sich herausstellt, dass das Opfer nicht nur erschlagen, sondern auch vergiftet wurde. Sepp ermittelt inzwischen auf eigene Faust. Drehbuch: Susanne Freund Schauspieler: Maria Hofstätter (Grete Öller) Josef Hader (Sepp Ahorner) Miriam Fussenegger (Lisa Nemeth) Erni Mangold (Maria Ahorner) Martina Spitzer (Gertrud Pfoser) Karola Niederhuber (Geli Pfoser) Wiltrud Schreiner (Christl Pfoser) Originaltitel: Der Tote am Teich Regie: Nikolaus Leytner Drehbuch: Susanne Freund Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Matthias Weber