"Einstein" taucht zusammen mit Wissenschaftlern ab in die dunklen Keller der Ozeane. Der Weg führt vom australischen Great Barrier Reef mit seiner bunten Korallenwelt bis in die Tiefseeschluchten vor Indonesien und Papua-Neuguinea. Die Forscher dringen bis in Tiefen von 1000 Metern vor. Sie erkunden Orte, die noch nie ein Mensch gesehen hat und gehen auf die Jagd nach Botschaftern aus der Urzeit, die tief unten in den Ozeanen überlebt haben. Mit Hilfe von Ködern, Fotofallen und ihren Tauchbooten gelingt es den Forschern, einige dieser scheinbaren "Urzeitwesen" vor die Kamera zu locken. Und bei einer der Entdeckungen trauen die Wissenschaftler ihren Augen nicht. "Einstein" auf einer faszinierenden Reise zu den Geheimnissen der Tiefsee.