Silverline 22:20 bis 00:10 Actionfilm Merantau INO 2009 20 40 60 80 100 Merken Yuda, Meister des """"Silat""""- einer spektakulären Martial Arts-Technik - bereitet sich auf seinen """"Merantau"""" vor. Dazu macht er sich auf den Weg in die schillernde Großstadt Jakarta. Kaum dort angekommen, wird er vom Straßenjungen Adit ausgeraubt. Auf der Verfolgungsjagd rettet er dessen Schwester Astri vor dem skrupellosen Zuhälter Johni, der Mitglied eines mächtigen Mädchenhändlerrings ist. In einer leer stehenden Lagerhalle kommt es dann zum blutigen Showdown, bei dem es nur einen Sieger geben kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iko Uwais (Yuda) Sisca Jessica (Astri) Christine Hakim (Wulan) Mads Koudal (Ratger) Yusuf Aulia (Adit) Alex Abbad (Johni) Yayan Ruhian (Eric) Originaltitel: Meister des Silat Regie: Gareth Evans Drehbuch: Gareth Evans, Daiwanne Ralie Musik: Aria Prayogi, Fajar Yuskemal Altersempfehlung: ab 18