Silverline 20:15 bis 22:20 Abenteuerfilm "The Good, the Bad, the Weird" COR 2008

In den 30er Jahren finden sich im Fernen Osten ein Zugräuber, ein Kopfgeldjäger und ein Flüchtling zusammen: ""The Weird"" (Song Kang-ho) stiehlt eine mysteriöse Schatzkarte. ""The Bad"" (Lee Byung-hun) wird dafür bezahlt, diese zurückzuholen und ""The Good"" (Jung Woo-sung) jagt beide, um seinen Lohn aufzubessern.

Schauspieler: Kang-ho Song (Yoon Tae-goo/The Weird) Byung-hun Lee (Park Chang-yi/The Bad) Woo-Sung Jung (Park Do-won/The Good) Je-mun Yun (Byung-choon) Seung-su Ryu (Man-gil) Young-Chang Song (Kim Pan-joo) Byung-ho Son (Seo Jae-sik) Originaltitel: Joheunnom nabbeunnom isanghannom Regie: Kim Jee-Woon Drehbuch: Kim Jee-Woon, Kim Min-suk Kamera: Mo-gae Lee, Seung-Chul Oh Musik: Dalparan, Yeong-gyu Jang Altersempfehlung: ab 16