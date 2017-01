Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur High School Das Schnitzeljagd-Ding USA 2015 Merken Die drei wollen auf ein Konzert, aber Crispo kann es sich nicht leisten und will den anderen nicht wieder auf der Tasche liegen. Deshalb denken sie sich ewas aus, bei der Crispo die Tickets gewinnen soll. Natürlich geht einiges schief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabela Moner (CJ Martin) Jack De Sena (Mr. Roberts) Owen Joyner (Crispo Powers) Brady Reiter (Mindy Minus) Jaheem Toombs (Fenwick Frazier) Victoria Washington (Mindy's Minion) Claire Carmouche (Scavenger Kid) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Julie Brown