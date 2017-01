RTS Un 22:45 bis 00:45 Sonstiges Salaud, on t'aime F 2014 Stereo Merken Pour réconcilier son meilleur ami Jacques Kaminski et ses quatre filles, Printemps, Été, Automne et Hiver, issues de quatre unions différentes, un médecin annonce à celles-ci que leur père est atteint d'une maladie incurable qui ne lui laisse que peu de temps à vivre. Kaminski, ancien photographe de guerre, cherche du repos loin de Paris avec sa dernière compagne, dans un somptueux chalet récemment acquis dans les Alpes. Bien qu'il ne soupçonne rien, il voit dans l'étrange coïncidence de ces retrouvailles avec ses enfants et petits-enfants la promesse d'une réconciliation après son passé sulfureux, et tant d'années où il ne s'est pas occupé d'eux. Mais ces journées d'apparence festives basculent à mesure que le mensonge est débusqué. De conflits de générations en révélations, de mensonges en vérités, cette famille désintégrée plonge au c?ur d'une intrigue. Kaminski parviendra-t-il à renouer définitivement les liens avec ses filles - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Hallyday (Jacques Kaminsky) Sandrine Bonnaire (Nathalie Beranger) Eddy Mitchell (Frédéric Selman) Irène Jacob (Printemps Kaminsky) Pauline Lefèvre (Eté Kaminsky) Sarah Kazemy (Automne Kaminsky) Jenna Thiam (Hiver Kaminsky) Originaltitel: Salaud, on t'aime Regie: Claude Lelouch Drehbuch: Claude Lelouch, Valérie Perrin Musik: Francis Lai, Christian Gaubert