TNT Film 20:15 bis 22:25 Actionfilm Der Staatsfeind Nr. 1 USA 1998 16:9

Robert Clayton Dean weiß nicht, wie ihm geschieht: Im einen Moment noch erfolgreicher Anwalt und glücklicher Familienvater, verliert er im nächsten seinen Job, dann seine Frau, als ihm eine Affäre mit einer anderen angehängt wird. Von Paranoia geplagt, sucht Dean Hilfe bei Brill, einem untergetauchten Überwachungsexperten. Brill erklärt ihm, dass er tatsächlich verfolgt wird, und zwar von der NSA, der Nationalen Sicherheitsbehörde. Gemeinsam versuchen sie herauszufinden, warum.

Schauspieler: Will Smith (Robert Clayton Dean) Gene Hackman (Edward "Brill" Lyle) Jon Voight (Thomas Brian Reynolds) Lisa Bonet (Rachel F. Banks) Regina King (Carla Dean) Jake Busey (Krug) Jason Lee (Daniel Zavitz) Originaltitel: Enemy of the State Regie: Tony Scott Drehbuch: David Marconi Kamera: Dan Mindel Musik: Harry Gregson-Williams, Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12