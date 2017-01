ProSieben 23:30 bis 00:25 Show INSIDE LA - Unterwegs mit Palina D 2015 16:9 HDTV Merken Palina Rojinski traut sich wieder aus ihrer digitalen Komfortzone in ein Offline-Leben. In Los Angeles, der größten Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien, beginnt für die Moderatorin das Abenteuer - ohne Geld und ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Nur mit dem Nötigsten ausgestattet wirft sich Palina für 48 Stunden in den Großstadtdschungel von L.A. Moderatorin Palina Rojinski traut sich wieder aus ihrer digitalen Komfortzone in ein Offline-Leben. In Los Angeles, der größten Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien, beginnt für Palina das Abenteuer - ohne Geld und ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Für diese besondere Reise trennt sich Palina von ihrem geliebten Smartphone, das ihr das Leben in Berlin so einfach macht. Nur mit dem Nötigsten ausgestattet, wirft sich Palina für 48 Stunden in den Großstadtdschungel von L.A. Dabei erhält Palina Unterstützung von einer fremden Kontaktperson, die ihr einen Schlafplatz zur Verfügung stellt und die sie in das Stadtleben einführt. Meistert die Wahl-Berlinerin ihr Reise-Erlebnis? Kann die Partykönigin in die jeweilige Szene eintauchen und auf Menschen treffen, die die Großstadt prägen? Dieses ungewohnte Selbstexperiment und ihre unbändige Reiselust treiben das Powergirl an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Palina Rojinski Originaltitel: INSIDE LA - Unterwegs mit Palina