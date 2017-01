ProSieben 08:20 bis 10:15 Komödie Total verknallt in Tad Hamilton USA 2004 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die hübsche Supermarkt-Angestellte Rosalee kann es kaum glauben, als sie eines Tages bei einem Gewinnspiel ein Date mit ihrem Traummann, dem Hollywoodstar Tad Hamilton, gewinnt! Mit Herzklopfen reist die junge Frau aus ihrem Provinznest nach Los Angeles, um einen Abend mit dem lässigen Tad zu verbringen. Sie ahnt nicht, dass ihr Idol in Wahrheit ein arroganter Schönling ist, der bei dieser Aktion nur mitmacht, um sein Image aufzupolieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Bosworth (Rosalee Futch) Josh Duhamel (Tad Hamilton) Topher Grace (Pete Monash) Nathan Lane (Richard Levy, Tads Agent) Sean Hayes (Richard Levy, Tads Manager, "der Schamlose") Gary Cole (Henry Futch) Ginnifer Goodwin (Cathy Feely) Originaltitel: Win a Date with Tad Hamilton! Regie: Robert Luketic Drehbuch: Victor Levin Kamera: Peter Lyons Collister Musik: Ed Shearmur