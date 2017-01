RTL 22:15 bis 00:00 Show Mario Barth live! Olympiastadion Berlin D 2014 2017-01-12 01:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Mario Barth ist nach wie vor der absolute Rekordmann unter den Comedians und hat auch in 2014 die Messlatte an Zuschauerzahlen ein Stückchen höher gehängt. Nach seinem sensationellen Weltrekord im Jahr 2008, bei dem er über 70.000 Menschen im Berliner Olympiastadion begeisterte, und der ausverkauften Stadion-Tour 2011 hatte der bekannte Berliner im Sommer 2014 das nächste Rekordziel anvisiert. An zwei Tagen gastierte der mehrfache 'Comedypreis'-Träger wieder im Berliner Olympiastadion, um dort erneut einen Zuschauerweltrekord aufzustellen. Das Ziel waren 100.000 Zuschauer, rund 120.000 Tickets waren am Ende verkauft. Vor imposanter Kulisse performte der berühmte "Frauenversteher" sein aktuelles Erfolgsprogramm 'Männer sind schuld, sagen die Frauen'. Seinem bekannten 'Mann-Frau'-Thema ist Mario Barth auch im aktuellen Programm treu geblieben. Diesmal gibt es die ultimative Lösung für eine glückliche Beziehung. Männer sollten einfach immer alles zugeben und sich zur Sicherheit jeden Schuh anziehen. Der Satz, "Schatz, das war mein Fehler" wirkt oft Wunder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mario Barth live! Olympiastadion Berlin