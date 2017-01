RTL 20:15 bis 21:15 Comedyserie Der Lehrer Paula mehr Popo D 2016 2017-01-12 00:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Lässige Klamotten, coole Sprüche und klare Ansagen. So wie Paula könnten nach Vollmers Geschmack ruhig mehr elfjährige Mädchen sein. Aber halt, stopp! Paula fühlt sich gar nicht als Mädchen. Sie ist ein Junge! Und es quält sie, jeden Tag eine Rolle spielen zu müssen. Kurzentschlossen verbringt Vollmer mit Paula einen fantastischen Nachmittag als Junge, doch die muss bald erkennen: Die Auseinandersetzung mit den Mitschülern und ihrer besten Freundin Lea wird er ihr trotzdem nicht ersparen können. Karin beobachtet, wie toll Stefan sich um Paula kümmert und beginnt an ihrem Entschluss, nach Lemgo zu ziehen, zu zweifeln. Das Leben könnte so einfach sein, wenn da die gemeinsame Vergangenheit nicht wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hendrik Duryn (Lehrer Stefan Vollmer) Jessica Ginkel (Lehrerin Karin Noske) Tessa Mittelstaedt (Caroline Golonka) Ulrich Gebauer (Lehrer Günther Rose) Frank Voß (Lehrer Holger Wenker) Nadine Wrietz (Barbara Knopmacher) Andrea L'Arronge (Charlotte Noske) Originaltitel: Der Lehrer Regie: Peter Gersina Drehbuch: Marcus Raffel, Yannick Posse