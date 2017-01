TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Ermittlerinnen im Einsatz Verängstigte Opfer USA 2014 Merken Nur vier Tage nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, wird ein junger Mann erschossen - und alles deutet für Detective Summer Benton darauf hin, dass eine berüchtigte Gang aus der Gegend von Atlanta die Tat verübt hat. Am Tatort folgt Summer einer mysteriösen Blutspur und entdeckt, dass es ein zweites Opfer gegeben haben muss, das vom Tatort flüchten konnte. Doch wer ist dieses Opfer? Als die Mordermittlerin schließlich überraschende Hinweise per Telefon zugespielt bekommt, weiß sie nicht, ob sie dadurch in eine tödliche Falle tappen wird. In Cincinnati ist Detective Jenny Luke einem Killer auf den Fersen, der einen Teenager erschossen hat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Women of Homicide