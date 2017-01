TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Randy auf Tour Chicago USA 2013 Merken In dieser Episode parkt Randy Fenoli seinen Truck voller Hochzeitskleider in Chicago, um Brautwünsche wahr werden zu lassen. Hier halten die Familien noch zusammen. Der Anspruch, dass ein Kleid allen gefallen muss, ist dementsprechend groß. Seine erste Kundin Maria hat gleich doppelten Druck. Sie muss es ihrer Mutter und deren Zwillingsschwester recht machen. Die 23-Jährige steht auf Boho-Schick, Mama Mary Ellen ist eher konservativ und will ihre Tochter in einem Ballkleid sehen. Tante Kiki dagegen hat für ihre Nichte ein sexy Outfit im Sinn. Hochzeits-Experte Randy darf sich also auf lange Diskussionen gefasst machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy to the Rescue