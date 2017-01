Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die NPD - Der falsche Feind? Warum ein Verbot gefährlich ist D 2016 2017-01-12 00:45 Merken Groß war die Erleichterung in Politik und Öffentlichkeit als das Bundesverfassungsgericht Ende vergangenen Jahres verkündete, dass das Verbotsverfahren gegen die NPD im zweiten Anlauf im März 2016 eröffnet werde. Das frühere, erste Verbotsverfahren war an der V-Mann-Problematik gescheitert. Damals hatte das ARD-Politikmagazin "Report Mainz" den führenden NPD-Funktionär Wolfgang R. Frenz aus NRW als V-Mann enttarnt. Es stellte sich heraus, dass bis zu 20 Prozent der Führungspositionen dieser Neonazi-Partei mit V-Leuten besetzt war. Deshalb entschied das Bundesverfassungsgericht 2003, kein Verbotsverfahren durchzuführen. Inzwischen haben Bund und Länder die V-Leute aus den Spitzengremien der NPD abgezogen. Umso größer ist die Hoffnung, dass nun im zweiten Anlauf ein NPD-Verbot gelingen sollte. So wünschenswert das auch sein mag, ist es aber auch sinnvoll? Oder sind heute mit einem möglichen NPD-Verbot inzwischen mehr Risiken als Nutzen verbunden? Diese NPD ist heute - nicht mehr wie vor zehn Jahren - eine aufstrebende, ständig stärker werdende Partei, sondern eine Organisation, die sich mit ihren Intrigen selbst zerlegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die NPD - Der falsche Feind?