RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Folge: 76 Mr. Monk und der echt total tote Typ USA 2006 Stereo Merken Dr. Leven bringt im Affekt eine Frau namens Garrett um. Da er weiß, dass Spuren zu ihm zurückverfolgt werden können, bringt er als Ablenkungsmanöver danach noch einen harmlosen Straßenmusiker um, und zwar auf sechs verschiedene Arten. Dann heftet er der Leiche einen Zettel an, auf dem er weitere Morde ankündigt. Das ruft das FBI auf den Plan. Stottlemeyer, Disher und Monk werden von dem Mordfall Garrett abgezogen und sollen nun das FBI in Gestalt von Thorpe und Keao unterstützen. Diese versuchen, mit den modernsten technischen Hilfsmitteln dem Mörder auf die Spur zu kommen, was schließlich darin gipfelt, dass Lieutenant Disher als Lockvogel auserkoren wird und einen Straßenmusikanten spielen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Chris Williams (Agent Thorpe) Peter James Smith (Agent Keao) Emmy Clarke (Julie Teeger) Originaltitel: Monk Regie: Anthony R. Palmieri Drehbuch: Joe Toplyn Kamera: Tom Priestley jr. Musik: Jeff Beal