ZDF 02:15 bis 03:40 Krimi Nordlicht - Mörder ohne Reue Das Glück der Familie DK 2011 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV

In einer vornehmen Gegend Kopenhagens wird eine Mutter mit ihrem Sohn tot aufgefunden. Kurze Zeit später wird auch die Leiche des Vaters in einem Hafenbecken entdeckt. Die Vermutung liegt nahe, dass der Vater Selbstmord beging, nachdem er seine Familie getötet hatte. Katrine zweifelt an dieser Theorie und schaltet erneut den Psychologen Schaeffer ein, der sich von seiner Familie getrennt hat und wieder für die Polizei arbeiten will. In mühevoller Kleinarbeit gelingt es ihm, ein Täterprofil zu erstellen, und er bestätigt Katrine, indem er die Selbstmordtheorie ausschließt. Er vermutet vielmehr einen Täter auf der Suche nach einer Ersatzfamilie. Unter dringenden Tatverdacht gerät zunächst der Installateur Johnny Møller, der Zugang zu dem Haus hatte und auf dessen Computer beweisträchtige Fotos gefunden werden. Er behauptet aber, dass ihm sein Computer vor zwei Jahren in einem Fitnessstudio gestohlen wurde. Schaeffer recherchiert vergleichbare Fälle und findet anhand von Kinderzeichnungen heraus, dass der Täter vermutlich eine Glatze und eine Zahnlücke hat. So stoßen sie auf Lars Werner. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, denn Werner ist in die Wohnung von Andrea und Christian Lorch eingedrungen, hat Christian bewusstlos geschlagen und ist mit dessen Frau und der gemeinsamen Tochter Sora verschwunden. Er bringt sie in ein leerstehendes Haus und spielt dort "Vater, Mutter und Kind". Katrine und Schaeffer eilen an den Tatort.

Schauspieler: Laura Bach (Katrine Ries Jensen) Jakob Cedergren (Thomas Schaeffer) Lars Mikkelsen (Magnus Bisgaard) Lærke Winther (Mia Vogelsang) Frederik Meldal Nørgaard (Stig Molbeck) Iben Dorner (Benedicte Schaeffer) Benjamin Brüel von Klitzing (Johan Schaeffer) Originaltitel: Den som dræber Regie: Niels Nørløv Hansen Drehbuch: Per Daumiller, Rikke de Fine Licht, Torleif Hoppe Kamera: Niels Reedtz Johansen Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 16