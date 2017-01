ZDF 22:15 bis 23:15 Talkshow maybrit illner Der Polit-Talk im ZDF Terror mit Ansage - was tun mit den Gefährdern? D 2017 2017-01-12 03:40 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Merken Terror mit Ansage Was tun mit den Gefährdern? Abschiebehaft, Fußfesseln, Residenzpflicht - die Bundesregierung reagiert auf das Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Härteres Vorgehen gegen sogenannte Gefährder soll sicherstellen, dass sich der "Fall Amri" nicht wiederholt. Purer Aktionismus im Wahljahr oder Erfolg versprechende Maßnahme gegen Terroristen? Was wissen wir über den harten Kern der Gefährder und was über ihr Umfeld? Heiko Maas, SPD Bundesjustizminister Andreas Scheuer, CSU Generalsekretär Katharina Nocun Bürgerrechts- und Netzaktivistin Nina Käsehage Salafismus-Forscherin Stefan Aust Herausgeber der Tageszeitung Die Welt Elmar Theveßen ZDF-Terrorismus-Experte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Heiko Maas (SPD, Bundesjustizminister), Andreas Scheuer (CSU, Generalsekretär), Nina Käsehage (Religionswissenschaftlerin, Salafismus-Forscherin), Stefan Aust (Journalist, Herausgeber der Tageszeitung Die Welt), Katharina Nocun (Bürgerrechts- und Netzakti Originaltitel: Maybrit Illner