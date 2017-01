ZDF 20:15 bis 21:45 Arztfilm Der Bergdoktor Folge: 183 Fremdes Herz D, A 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Es macht noch immer Spaß", sagte Hans Sigl im Interview mit rtv zu seiner Arbeit als "Bergdoktor". Von Aufhören ist also keine Rede, auch nach der zehnten Staffel nicht. Aber zunächst zur ersten der sieben neuen Folgen. Die beginnt gar nicht spaßig: Dr. Gruber ärgert sich nämlich darüber, dass seine Ex noch auf dem Hof wohnt. Immerhin hat er eine Idee, wie er seiner depressiven Patientin Hanna helfen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Siegfried Rauch (Dr. Roman Melchinger) Nicole Beutler (Irena Bornholm) Regula Grauwiller (Rike Jäger) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Axel Barth Drehbuch: Philipp Roth Kamera: Simon Schmejkal, Tobias Meik Musik: Tobias Hang