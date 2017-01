ZDF neo 22:30 bis 23:15 Krimiserie The Night Manager Folge: 4 GB, USA 2016 2017-01-12 01:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Jonathan Pine ist gezwungen in der Villa zu bleiben, da Richard Roper ihm seinen Pass vorenthält. Er erfährt von Danny, dass sein Vater ein geheimes Arbeitszimmer besitzt. Derweil gelingt es Angela Burr durch eine unerwartete Chance, an brisante Informationen zu gelangen. Als Pine durch die Ehefrau eines Vertrauten Ropers erfährt, dass bald ein internationaler Waffenhandel bevorsteht, geht Pine ein großes Wagnis ein. Er verschafft sich Zutritt zu dem überwachten und streng geheimen Arbeitszimmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hiddleston (Jonathan Pine) Hugh Laurie (Richard Roper) Tom Hollander (Lance Corkoran) Olivia Colman (Angela Burr) Elizabeth Debicki (Jed Marshall) Alistair Petrie (Sandy) Antonio de la Torre (Apostol) Originaltitel: The Night Manager Regie: Susanne Bier Drehbuch: David Farr Kamera: Michael Snyman Musik: Victor Reyes