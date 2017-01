WDR 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Ohnmacht D 2014 2017-01-12 23:55 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Schlag mitten ins Gesicht setzt Max Ballauf außer Gefecht. Auf dem Nachhauseweg war er im U-Bahnhof Zeuge einer Schlägerei geworden und sofort dazwischen gegangen. Als Ballauf wieder zu sich kommt, sind die Täter entkommen. Das Opfer, der Musikstudent Manuel Sievers, erliegt kurze Zeit später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Für die Presse ist die Prügelattacke ein gefundenes Fressen. Staatsanwalt von Prinz schaltet sich ein. Als Zeuge der Tat darf Kommissar Ballauf nicht selbst ermitteln, sein Kollege Freddy Schenk übernimmt den Fall. Die jugendlichen Tatverdächtigen sind schnell gefasst. Kai Göhden ist für die Polizei kein Unbekannter. Er war schon öfter straffällig geworden. In den Vorfall verwickelt war auch Janine Bertram, seine ehemalige Freundin. Doch sie schieben alle Schuld von sich: Manuel hätte den Streit provoziert, so ihre Aussage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) Dietmar Bär (Freddy Schenk) Christian Tasche (Staatsanwalt von Prinz) Lucie Heinze (Miriam Häslich) Nadine Kösters (Janine Bertram) Robert Alexander Baer (Kai Göhden) Sven Gielnik (Adrian Hamstetten) Originaltitel: Tatort Regie: Thomas Jauch Drehbuch: Andreas Knaup Kamera: Clemens Messow Musik: Stephan Massimo