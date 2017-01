tagesschau24 22:15 bis 22:45 Magazin Plusminus Das ARD-Wirtschaftsmagazin Krankenhaushygiene: An der falschen Stelle gespart? / dm versus Alnatura: Was ist der Unterschied? / Gesundheit: Das Geschäft mit Medizintouristen / Finanzwesen: Was bedeuten die kriselnden Banken für Sparer? D 2017 Stereo 16:9 Merken Krankenhaushygiene: An der falschen Stelle gespart? Im Krankenhaus will man gesund werden und nicht krank. Was aber, wenn man sich dort gefährliche Keime einfängt? "Plusminus" liegen in Zusammenarbeit mit correctiv exlusiv Zahlen vor, wie es um die Hygiene in unseren Krankenhäusern steht. dm versus Alnatura: Was ist der Unterschied? Lange arbeiteten die Drogeriekette dm und der Bio-Händler Alnatura eng zusammen. Doch seitdem sich die beiden verschwägerten Firmenchefs zerstritten haben, ist die Kooperation beendet. Alnatura-Produkte wurden von dm ausgelistet und die Drogeriekette setzt auf eine eigene Bio-Marke. "Plusminus" fragt, was ist der Unterschied zwischen dm-Bio und Alnatura und welche wirtschaftlichen Folgen der Streit hat? Gesundheit: Das Geschäft mit Medizintouristen: 3500 Euro pro Monat für eine Drei-Zimmer-Wohnung - kaum ein Deutscher würde so viel für eine durchschnittliche Wohnung zahlen. Doch immer mehr Immobilienagenturen in großen Städten haben sich auf Medizintouristen aus dem Ausland spezialisiert und vermitteln für hohe Mieten einfache Wohnungen auf Zeit. "Plusminus" deckt auf, wer an dem Geschäft verdient und wie legal das tatsächlich ist. Finanzwesen: Was bedeuten die kriselnden Banken für Sparer? Die italienische Krisenbank Monte die Paschi musste gerettet werden, wieder einmal springt der Staat mit frischem Kapital ein. Gleichzeitig steht Italien in Sachen Staatverschuldung heute ähnlich da wie Griechenland vor der Krise. Ist das der Anfang einer neuen Bankenkrise? Und welche Folgen hat das für den deutschen Sparer? "Plusminus" hakt nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Boecker Originaltitel: Plusminus