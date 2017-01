N24 Doku 22:05 bis 23:05 Dokumentation Spektakuläre Konstruktionen: Eisenbahnbrücken D 2016 Merken Sie sind architektonische Meisterwerke, die Täler und Gewässer überspannen und so täglich dafür Sorge tragen, uns schnell und sicher ans Ziel zu bringen - Eisenbahnbrücken bilden das Rückgrat nationaler und landesübergreifender Infrastruktur und Schienensysteme. Wie diese stählernen Riesen täglich hunderten Tonnen Gewicht standhalten können und welche Kräfte Bau und Wartung abverlangen: Die N24-Dokumentation gibt Einblicke in die Geschichte der spektakulärsten Eisenbahnbrücken weltweit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spektakuläre Konstruktionen