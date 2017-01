N24 Doku 20:15 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Starke Baustellen-Helfer: Was leisten Superkräne? Starke Baustellen-Helfer: Was leisten Superkräne? D 2015 Merken Diese mehrere hundert Meter hohen Maschinen heben Lasten, die zum Teil sehr viel schwerer sind, als ihr Eigengewicht. Trotzdem leisten sie absolute Präzisionsarbeit. "Welt der Wunder" stellt die Superkräne bei ihrer Arbeit vor. Außerdem: Von der Herstellung bis in die heimische Kühltruhe - was passiert, wenn der Weg der Tiefkühlprodukte unterbrochen wird? Wie wirkt sich Alkohol auf die Fahrfertigkeiten aus? Und: "Welt der Wunder" zeigt, wie Wurst selbst hergestellt werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder