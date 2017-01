SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Wie schädlich ist Zucker? D 2017 2017-01-12 05:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Aus Stress, zum Trost oder aus purer Lust - es gibt viele Gründe Süßes zu essen. Etwa 37 Kilogramm Zucker isst jeder Deutsche pro Jahr. Einige Forscher glauben sogar, dass der Mensch gar nicht anders kann, weil hoher Zuckerkonsum süchtig macht. Fakt ist, dass Zucker überflüssige Kalorien liefert und es gibt immer mehr Hinweise, dass er für die steigende Zahl der Diabetes-2-Erkrankungen mit verantwortlich ist. Gesundheitsexperten fordern daher eine Zuckersteuer einzuführen, etwa auf Softdrinks. Doch die Lebensmittelindustrie hält massiv dagegen. Mit allen Mitteln und wie sich jetzt zeigt, bereits seit Jahrzehnten. Dokumente aus den USA belegen, dass die Zuckerlobby systematisch Wissenschaftler gekauft hat, um die Gesundheitsrisiken von Zucker zu verharmlosen und stattdessen als Ablenkungsmanöver die These vom bösen Fett zu lancieren. "odysso" beleuchtet die Desinformationskampagnen der Zuckerlobby, fasst zusammen, was die Wissenschaft wirklich über den Zusammenhang von Zuckerkonsum und Diabetes 2 weiß und entlarvt Zuckerfallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!