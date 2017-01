Pro7 MAXX 22:45 bis 23:45 Dokumentation Special Forces Bootcamp - Eine Woche in der Trainingshölle GB 2015 2017-01-12 04:10 16:9 HDTV Merken Unter der gnadenlosen südafrikanischen Sonne stellen sich die Rekruten dem harten Drill ihres Ausbilders, der den South African Special Forces angehört. Bereits in der ersten Viertelstunde scheiden zwei Teilnehmer aus. Die Hitze setzt den Männern und Frauen am meisten zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Freddie Flintoff Originaltitel: Special Forces - Ultimate Hell Week Altersempfehlung: ab 12