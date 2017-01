RBB 22:45 bis 00:15 Komödie Der göttliche Mr. Faber USA 2009 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit dem Ratgeber "Ich und Gott" landete Arlen Faber einen phänomenalen Bestseller. Das Buch prägte die Spiritualität einer ganzen Generation und wurde in 100 Sprachen übersetzt. Doch sein Verfasser, von dem man munkelt, er habe seine Weisheiten direkt vom Allmächtigen, ist ein großer Unbekannter geblieben. Selbst zum 20. Jahrestag des Erscheinens gibt Faber kein Interview. Der Erfolg hat den Autor zum Misanthropen werden lassen, zurückgezogen lebt er in seinem Haus in Philadelphia. Nicht einmal der Postbote ahnt, dass der griesgrämige Mann, dem er täglich Säcke voller Fanpost aushändigt, der göttliche Mr. Faber höchstpersönlich ist. Doch das freiwillig gewählte Exil hat seinen Preis. Nach einem schmerzhaften Hexenschuss ist Arlen völlig hilflos und muss auf allen Vieren zurück in die Zivilisation kriechen. Mit letzter Kraft schafft er es auf die Massagebank der patenten Chiropraktikerin Elizabeth, die ihn von seinen Höllenqualen erlöst. Arlen knüpft zarte Bande zu der alleinerziehenden Mutter, die zunächst geblendet ist vom Charisma des eloquenten Mannes. Als der sympathische Buchhändler Kris, ein trockener Alkoholiker, dringend Hilfe sucht, muss sie aber erleben, wie sich Arlen als Phrasendrescher entpuppt, der von wichtigen Fragen des Lebens keine Ahnung hat. Enttäuscht wendet sich Elizabeth ab und bringt den großen Ratgeber damit zum ersten Mal wirklich ins Grübeln. John Hindmans warmherzige Komödie zeichnet das Porträt eines kauzigen Autors, der zu seinem Weltruhm ein gespaltenes Verhältnis hat. Einerseits weiß er, dass sein Buch ein Schwindel ist - deshalb verachtet er naive Erdenmenschen, die darauf hereinfallen. Andererseits gefällt er sich in der Rolle des göttlichen Mr. Faber. Jeff Daniels, der einst in Woody Allens Meisterwerk "The Purple Rose of Cairo" als Schauspieler aus der Leinwand stieg, spielt den verkrachten Schriftsteller so lebendig, dass man ihn spontan ins Herz schließt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Daniels (Arlen Faber) Lauren Graham (Elizabeth) Lou Taylor Pucci (Kris Lucas) Olivia Thirlby (Anne) Kat Dennings (Dahlia) Nora Dunn (Terry Fraser) Tony Hale (Mailman) Originaltitel: Arlen Faber Regie: John Hindman Drehbuch: John Hindman Kamera: Oliver Bokelberg Musik: Teddy Castellucci Altersempfehlung: ab 12