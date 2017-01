RBB 22:15 bis 22:45 Magazin Stilbruch Das Kulturmagazin "Kundschafter des Friedens" - Spione in der DDR / rbb #MeineEntdeckung mit Michael Naumann / Auf den Spuren von Lilli Palmer D 2017 2017-01-12 02:40 HDTV Merken "Kundschafter des Friedens" - Spione in der DDR: Die DDR nannte ihre Spione "Kundschafter des Friedens". In Robert Thalheims gleichnamigen Film wird der pensionierter DDR-Top-Spion Jochen Falk ausgerechnet vom BND für eine heikle Mission aus dem Ruhestand geholt. Eine Body-Komödie unter anderen mit Thomas Thieme und Winfried Glatzeder. rbb /MeineEntdeckung mit Michael Naumann: Die Kartenverlosung für die rbb-Fernseh-Programmaktion "Meine Entdeckung" ist gestartet. Zuschauer können ihre Stars an ganz besonderen Orten treffen, etwa Michael Naumann in der Barenboim-Said Akademie. Bewerben können Sie sich unter rbb-online.de/meineentdeckung. Auf den Spuren von Lilli Palmer: Lilli Palmer hatte ein bewegtes Schauspielerleben hinter sich, als sie 1986 in Los Angeles an Krebs starb. Ihre Karriere begann Anfang der 1930er Jahre in Berlin, aber als Jüdin musste sie ins Exil, machte sich in Hollywood einen Namen und wurde schließlich ein Star im Nachkriegs-Deutschland. Zusammen mit ihren Sohn Carey Harrison, einen Wissenschaftler und Schriftsteller, begibt sich Stilbruch auf die Spuren der berühmten Schauspielerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Petra Gute Originaltitel: Stilbruch