MTV 20:25 bis 21:20 Unterhaltung Are You the One? All or Nothing USA Merken Bei der zehnten und letzten Zuordnung geht es um alles oder nichts. Die Gruppe will strategisch vorgehen, doch Asaf kann sich nicht entscheiden, ob er seinem Herzen folgen oder ein Teamplayer sein soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Are You the One? Altersempfehlung: ab 12