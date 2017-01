History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Letzter Ausweg USA 2016 Stereo 16:9 Merken In Montana sieht Tom den Tatsachen über seine misslungene Saison ins Auge und tut das Undenkbare: Er verlässt das Yaak Valley zum ersten Mal seit 40 Jahren. Kurz vor dem Verhungern geht es bei Morgan ums Ganze und er begibt sich auf eine entschlossene Jagd.". Im Ruby Valley wird Rich langsam unruhig, während er sich von seinen Verletzungen erholt. In den Orzarks beschützt Jason seine Familie vor einer neuen Bedrohung. In Alaska will Marty für die Wintersaison Fahrt aufnehmen, aber ein Raubtier macht ihm einen Strich durch die Rechnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12