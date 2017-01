Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Was ich vorher nicht weiß, macht mich nachher nicht heiß USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Das große Oger Bowl Spiel steht an, das sportliche Ereignis in der Zauberwelt. Große grüne Kobolde werfen mit Felsbrocken um sich. Der böse Gnom Herbert möchte sich die Vorausahnungen der Orakel-Zwillinge Sara und Kara zunutze machen, um bei den Wetten auf den Sieg groß abzusahnen. Jake soll die beiden beschützen. Gleichzeitig spielt er aber mit dem Gedanken, sie könnten ihm mit ihren Visionen bei seiner nächsten Prüfung in der Schule helfen. Aber die Vorhersagen der beiden bringen mehr Verwirrung als Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Laura McCreary Musik: Kat Green, Billy Lincoln Altersempfehlung: ab 6