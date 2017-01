TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Das Loch in der Decke USA 2013 16:9 Merken Als Sophie und Oleg es bei einem ihrer hemmungslosen Schäferstündchen übertreiben, reißt plötzlich eine Bowlingkugel ein Loch in die Decke von Max' Wohnung. Weil Caroline nach dem Zwischenfall Schlaf nachholen musste, kommt sie am nächsten Morgen mal wieder zu spät zur Arbeit im Diner. Han feuert die Blondine. Um Geld zu verdienen, nimmt sie einen Job von Oleg an und richtet dessen Wohnung neu ein. Indes versucht Max, den Streit zwischen Han und ihrer Freundin zu schlichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Bear Badeaux (Mann) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Fred Savage Drehbuch: Liz Feldman Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12