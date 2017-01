Disney Channel 22:00 bis 23:40 Drama Wo du zu Hause bist USA 2013 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach der Highschool verlässt Faith die Familienfarm, um eine berufliche Karriere in New York zu verfolgen; stattdessen heiratet sie Luke, einen wohlhabenden Aktienhändler aus Manhattan. Alles ist gut, bis Luke wegen Aktienbetrugs verhaftet wird, worauf Faith nur noch nach Columbus County in North Carolina zurück kann, wo sie sich dem Vater und der Schwester stellt, die sie dort zurückgelassen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jana Kramer (Faith) Randy Wayne (Luke) Shaun Sipos (Lee) Gerald McRaney (Calvin) Anne Hawthorne (Olivia) Sydney Penny (Candace) John Ward (Jake Carraday) Originaltitel: Heart of the Country Regie: John Ward Drehbuch: John Ward Kamera: Christopher Marcus