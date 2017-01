NDR 22:00 bis 23:30 Krimi Der Tel-Aviv-Krimi: Tod in Berlin D 2015 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Berliner Kommissarin Sara Stein lebt in Kreuzberg, mittendrin im pulsierenden Brennpunkt so vieler unterschiedlicher Kulturen. Dass sie selbst Jüdin ist, spielte bislang in ihrem Leben eine untergeordnete Rolle, bis sie bei ihrem neuen Fall mit dem Mord an der jungen Israeli Tamar Levi konfrontiert wird. Tamar war ein Star der Berliner Clubszene, selbstbewusst, lebenshungrig, mit wechselnden Liebschaften. Und sie hat kurz vor ihrem Tod abgetrieben. Grund genug für ihren Freund, den Palästinenser Khalid, sie zu töten? Oder steckt der strenggläubige Avigdor, der Tamar aus Israel gefolgt ist, obwohl er mit ihrer Schwester Ronit verlobt war, hinter der Tat? Oder hat das Verbrechen einen politischen Hintergrund? Für Sara eine Gratwanderung. Zum ersten Mal handelt sie nicht allein als Hauptkommissarin Sara Stein, sondern auch als Jüdin, zumindest in den Augen ihrer Umgebung. Eine unerwartete Wendung nimmt das Geschehen, als Khalid seinen Vater Tarik beschuldigt und dieser den Mord gesteht. Fall gelöst? Für Sara eine viel zu einfache Lösung. Sie spürt, dass etwas nicht stimmt, und ermittelt beharrlich weiter. Sie verbeißt sich regelrecht in den Fall, auch wenn darunter ihr Privatleben leidet. Denn ausgerechnet jetzt lernt sie den israelischen Musiker David Shapiro kennen, der sich auf den ersten Blick in sie verliebt und sie sich in ihn. Führt ihr Weg sie nach Israel? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Lorenz (Sara Stein) Itay Tiran (David Shapiro) Katharina Marie Schubert (Anne Rodeck) Aljoscha Stadelmann (Max Schreiberger) Ramin Yazdani (Tarik Rahman) Camill Jammal (Khalid Rahman) Meral Perin (Ayasha Rahman) Originaltitel: Der Tel-Aviv-Krimi Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Maureen Herzfeld, Martin Kluger Kamera: Holly Fink Musik: Andreas Schäfer, Biber Gullatz Altersempfehlung: ab 6