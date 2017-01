sixx 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Beauty and the Beast In guten wie in Bestien-Zeiten USA 2016 2017-01-12 03:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Medien haben von den Vertuschungen des DHS erfahren. Cat und Vincent wenden sich Hilfe suchend an Deputy Secretary Hill. Dieser gibt Vincent ein Gerät, mit dem er den Zentralcomputer in seiner alten Militärbasis scannen soll. Mit gefälschten Papieren schafft er es, auf das Gelände zu gelangen und kann anschließend seinen ehemaligen Colonel dazu zwingen, ihn zum Computer zu führen. Als sie dort ankommen, bemerkt Vincent, dass in Hills Apparatur eine Bombe versteckt ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Michael Roark (Kyle Johnson) Melissa Tang (Grace Rose) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Norma Bailey Drehbuch: Patricia Carr Kamera: Bruce Chun Altersempfehlung: ab 12