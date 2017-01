sixx 20:15 bis 21:10 Serien Reign Der Dauphin USA 2015 2017-01-12 01:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Dauphin Charles hat ein Auge auf die schöne Constance geworfen und versucht, sie zu erobern. Sie ist allerdings so sehr vom Opium benebelt, dass sie die Welt um sich herum kaum mehr wahrnimmt. Unterdessen kehrt Antoine, der König von Navarra, zurück, um seinen Bruder zu retten. Noch bevor die Verhandlungen beginnen, erreicht ihn ein verlockendes Angebot aus England. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Catherine) Rachel Skarsten (Queen Elizabeth) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Greer) Anna Popplewell (Lola) Originaltitel: Reign Regie: Holly Dale Drehbuch: Wendy Riss, Drew Lindo Altersempfehlung: ab 12