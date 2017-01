Goldstar TV 20:15 bis 21:15 Porträt Dieter Thomas Heck - Das Portrait D 2013 Stereo 16:9 Merken Er ist Mister Hitparade: Dieter Thomas Heck. GoldStar TV besucht den Kultmoderator in seinem privaten Domizil, das er mittlerweile nach Spanien verlegt hat. In seiner neuen Wahlheimat fühlen er und seine Frau Ragnhild sich pudelwohl. Es wird täglich am Strand mit den fünf Hunden gewalkt und danach am liebsten der deutsche Wetterbericht geschaut. Doch es war nicht immer alles sonnig im Leben des Showmasters. Beinahe hätte er seine erste Frau im Streit erwürgt und seine geliebte Frau Hildchen kämpfte gegen Brustkrebs, den sie erfolgreich besiegt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dieter Thomas Heck - das Portrait