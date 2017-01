Zee.One 20:15 bis 22:45 Komödie Echte Freunde IND, USA 2008 20 40 60 80 100 Merken Die Suche nach einer neuen Bleibe in Miami führt die beiden Partyhelden und Womanizer Sam und Kunal zusammen. Ein perfektes Domizil ist schnell gefunden, denn die bildhübsche Journalistin Neha sucht zwei Mitbewohner für ihre Traumwohnung. Sowohl Sam als auch Kunal sind Feuer und Flamme. Doch die Sache hat einen Haken: Nehas Tante will auf keinen Fall, dass zwei unverheiratete Männer mit einziehen. Da hat Sam die rettende Idee: Er und Kunal geben sich als schwules Paar aus. Der Trick funktioniert, und die beiden Männer bekommen die Zusage. Doch dann verlieben sich sowohl Sam als auch Kunal in Neha. Wie sollen sie nun ihrer Angebeteten den Hof machen, wenn diese nicht wissen darf, dass die beiden sie an der Nase herumgeführt haben? Während Sam und Kunal auf aberwitzige Ideen verfallen, um Neha trotz der vermeintlichen Homosexualität für sich zu gewinnen, versucht die nichts ahnende Neha wiederum, die beiden mit ihrem schwulen Boss zu verkuppeln. Zu allem Überfluss verliebt sich Neha in ihren neuen Chefredakteur Abhi. Sam und Kunal sind sich einig: Die Beziehung muss verhindert werden! Ausgerechnet da taucht Sams Mutter auf, die am Boden zerstört ist, dass ihr Sohn ihr seine sexuelle Orientierung verschwiegen hat. Erfolgsproduzent Karan Johar versammelt in dieser turbulenten Komödie ein unvergleichliches Star-Ensemble: Abhishek Bachchan, Sohn von Bollywood-Legende Amitabh Bachchan, spielte bereits in dem Hit "Bluffmaster" an der Seite seiner Co-Stars Priyanka Chopra und Boman Irani. Mit seinem männlichen Konterpart John Abraham, früher ein gefragtes Model, ist Bachchan hingegen seit der gemeinsamen Arbeit am Mega-Erfolg "Dhoom" bekannt. Auch "Dostana" entpuppte sich als Blockbuster: An den Kinokassen wurde das bunte Liebeschaos zum erfolgreichsten Film des Jahres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abhishek Bachchan (Sameer 'Sam' Acharya) John Abraham (Kunal Chauhan) Priyanka Chopra (Neha Melwani) Kiron Kher (Mrs. Acharya) Bobby Deol (Abhimanyu 'Abhi' Singh) Boman Irani (Murli 'M') Sushmita Mukherjee (Ms. Melwani) Originaltitel: Dostana Regie: Tarun Mansukhani Drehbuch: Tarun Mansukhani, Anvita Dutt Guptan Kamera: Ayananka Bose Musik: Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani Altersempfehlung: ab 12