BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Magazin Capriccio Das Kulturmagazin des BR Fernsehens Leerstand in Bayern - Mehr Kreativität für schrumpfende Orte! / Genie und Hetzer - 150. Geburtstag von Ludwig Thoma / "La La Land" - Gewinner der Golden Globes / Gummibärchen und Donald Trump - Illustrator Christoph Niemann / Blut will Blut! - Macbeth am Residenztheater D 2017 2017-01-12 04:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Überraschend, innovativ, mit ungewöhnlicher Bildsprache, genauen Recherchen und einer eigenen Haltung. Die Texte, die Bilder, die Musikalität machen Capriccio so besonders. Unser Kulturmagazin wäre nicht möglich ohne ein festes Team außergewöhnlicher Autoren, die mit ihrer Kreativität und ihrem Einsatz Woche für Woche das Besondere wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Capriccio