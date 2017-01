BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Magazin quer ... durch die Zukunft - "quer"-Special zum Jahresbeginn D 2017 2017-01-12 03:50 Stereo Untertitel 16:9 Merken Was läuft quer? Christoph Süß kommentiert in seiner Magazinsendung von Querköpfen für Querdenker die Nachrichten der Woche. In spannenden Reportagen, Gesprächen und Live-Schaltungen geht er den Ereignissen der Woche satirisch auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Süß Originaltitel: quer