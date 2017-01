Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Mordkommission Istanbul D 2016 2017-01-12 00:20 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kommissar Mehmet Özakin wird zu einer verbrannten Leiche in einem Autowrack gerufen. Der Tote ist der Videoblogger Can Türkman. In seinem Heimatdorf Tepek wollte Türkmann auf Bergleute aufmerksam machen, die unter Lebensgefahr eine stillgelegte Mine weiterbetreiben. Özakin beginnt in Tepek zu recherchieren und findet heraus, dass in Türkmans Privatleben einiges im Argen war. – Spannend und optisch abwechslungsreich erzählter Krimi, nächste Woche gibt’s noch eine Folge mit dem Titel "Der verlorene Sohn". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erol Sander (Kommissar Mehmet Özakin) Oscar Ortega Sánchez (Mustafa Tombul) Melanie Winiger (Derya Güzel) Saralisa Volm (Selma Türkman) Gülce Oral (Nazan Mutlu) Ahmet Uz (Ünal Akbas) Belgin Bilgin (Ayse Mutlu) Originaltitel: Mordkommission Istanbul Regie: Marc Brummund Drehbuch: Markus B. Altmeyer Kamera: Emre Erkmen Musik: Carsten Rocker