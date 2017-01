Classica 23:45 bis 00:20 Musik Strauss, Oboenkonzert D 2012 Stereo 16:9 Merken Richard Strauss (1864-1949): Oboenkonzert D-Dur. Albrecht Mayer (Oboe), Berliner Philharmoniker, Leitung: Christian Thielemann. Aufgenommen in der Berliner Philharmonie. Strauss schrieb das Konzert 1945, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Angesichts der Trümmer und Verwüstungen träumt Strauss sich hier in glückliche Zeiten zurück. Dieses Werk zählt zum Innigsten und Feinsten, was Strauss je geschrieben hat. Es gelang Albrecht Mayer, "seine instrumentale Einzigartigkeit mit sprühender, unfehlbarer Verve in den drei kurzen, ineinander greifenden Sätzen auszuleben" (Berliner Morgenpost). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Albrecht Mayer (Oboe) Originaltitel: Strauss: Oboenkonzert Musik: Richard Strauss