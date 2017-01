Spiegel Geschichte 22:00 bis 22:50 Dokumentation Die Wüstenratten - Der Zweite Weltkrieg in Nordafrika El Alamein GB 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Der Afrikafeldzug der Achsenmächte Deutschland und Italien gehört zu den Wendepunkten im Zweiten Weltkrieg. Nachdem das Deutsche Reich ohne nennenswerten Widerstand in Polen einmarschiert war und Frankreich im Blitzkrieg besetzt hatte, kann 1941 mit Rommels Afrikakorps zum ersten Mal ein Vorstoß deutscher Truppen von alliierten Streitkräften gestoppt werden. Und mit der Schlacht von El Alamein entscheiden die Alliierten den Krieg in Nordafrika endgültig zu ihren Gunsten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Desert War