Sky Nostalgie 22:30 bis 00:35 Komödie Das Haus in Montevideo D 1963 Nach dem Theaterstück von Curt Goetz

Nägler (Heinz Rühmann) führt ein strenges Regiment über seine vielköpfige Kinderschar. Der Moralist brach einst sogar mit seiner Schwester, weil die ein uneheliches Kind bekam. Ihre Rache: Sie vererbt Nägler ihr Haus in Montevideo nur unter der Bedingung, dass auch eine ihrer Nichten ein uneheliches Kind zur Welt bringt. - Charmante Curt-Goetz-Komödie mit einem brillanten Heinz Rühmann.

Schauspieler: Heinz Rühmann (Prof. Dr. Traugott Hermann Nägler) Ruth Leuwerik (Marianne) Paul Dahlke (Pastor Riesling) Hanne Wieder (Carmen del la Rocco) Ilse Pagé (Atlanta) Michael Verhoeven (Herbert) Viktor de Kowa (Anwalt) Originaltitel: Das Haus in Montevideo Regie: Helmut Käutner Drehbuch: Curt Goetz Kamera: Günther Anders Musik: Franz Grothe