Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Serien Tierarzt Dr. Engel Ein Unglück kommt selten allein D 1998 Stereo 16:9 Merken Die jungen Ökobauern Oskar, Suse, Evi und Heiko sind ratlos. Ihr Mietvertrag soll fristlos gekündigt werden. Dr. Molfenter beabsichtigt, den Hof vom alten Loifinger zu kaufen. Er will dort eine Tierarztpraxis eröffnen. Karin Janowski unterbreitet er ein lukratives Angebot, dort für ihn zu arbeiten. Quirin will den Ökobauern helfen. Mit Hilfe von Hallhuber gelingt es ihm, den alten Loifinger im Altersheim zu überreden, dass die Ökobauern auf dem Hof bleiben können. Dr. Molfenters Pläne scheitern. Suse verunglückt bei einem Ausritt schwer. Das Pferd Rigoletto kehrt allein zum Gestüt zurück. Eine fieberhafte Suchaktion beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Carin C. Tietze (Dr. Ann-Marie Polenz) Theresia Fendt (Anja Engel) Fabian König (Sebastian Engel) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller